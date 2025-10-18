Mattle mit Kampfansage an FP: „Zeit zum Arbeiten, nicht zum Wahlkämpfen“

Mit einem großangelegten Festakt feiert sich die Tiroler VP am Samstag in Alpbach selbst. Landesparteichef und LH Anton Mattle bekräftigt den Tiroler Weg. Der VP-Boss sieht auch keinen Grund, vorschnell mit FP den Landtagswahlkampf 2027 zu eröffnen. Indes soll der Föderalismus gestärkt werden.