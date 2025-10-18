VP-Tirol feiert 80 Jahre

Mattle mit Kampfansage an FP: „Zeit zum Arbeiten, nicht zum Wahlkämpfen“

VP-Landesparteiobmann Anton Mattle sieht Tirol – trotz aller Herausforderungen – weiter auf einem guten Weg.
© Expa/Groder
Manfred Mitterwachauer

Mit einem großangelegten Festakt feiert sich die Tiroler VP am Samstag in Alpbach selbst. Landesparteichef und LH Anton Mattle bekräftigt den Tiroler Weg. Der VP-Boss sieht auch keinen Grund, vorschnell mit FP den Landtagswahlkampf 2027 zu eröffnen. Indes soll der Föderalismus gestärkt werden.