Kommentar

Ein Kopf, verschiedene Helmpflichten

Alois Vahrner

Kommentarvon Alois Vahrner

Kompromisse müssen beileibe nicht faul sein, manche sind es aber sehr wohl: Und dazu gehören ganz sicher die von der Dreierkoalition geplanten neuen Helmpflichten nur für junge E-Bike- und E-Scooter-FahrerInnen.