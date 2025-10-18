- Überblick
Kommentar
Ein Kopf, verschiedene Helmpflichten
Kommentarvon Alois Vahrner
Kompromisse müssen beileibe nicht faul sein, manche sind es aber sehr wohl: Und dazu gehören ganz sicher die von der Dreierkoalition geplanten neuen Helmpflichten nur für junge E-Bike- und E-Scooter-FahrerInnen.
