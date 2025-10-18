Stieß gegen Leitplanke
18-Jähriger bei Fahrzeugüberschlag in Innsbruck verletzt
Ein 18-jähriger Autofahrer war in der Nacht auf Samstag auf der Völser Straße in Innsbruck stadtauswärts unterwegs. Im Bereich der Kreuzung Völser Straße/ Weingartner Straße touchierte der Pkw gegen 3.15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache eine Leitplanke. Das Fahrzeug überschlug sich.
Der Lenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Das Auto wurde laut Polizei „massiv beschädigt“. (TT.com)