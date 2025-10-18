Stieß gegen Leitplanke

18-Jähriger bei Fahrzeugüberschlag in Innsbruck verletzt

Ein 18-jähriger Autofahrer war in der Nacht auf Samstag auf der Völser Straße in Innsbruck stadtauswärts unterwegs. Im Bereich der Kreuzung Völser Straße/ Weingartner Straße touchierte der Pkw gegen 3.15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache eine Leitplanke. Das Fahrzeug überschlug sich.

Der Lenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Das Auto wurde laut Polizei „massiv beschädigt“. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561