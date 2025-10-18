18-Jähriger bei Fahrzeugüberschlag in Innsbruck verletzt

Ein 18-jähriger Autofahrer war in der Nacht auf Samstag auf der Völser Straße in Innsbruck stadtauswärts unterwegs. Im Bereich der Kreuzung Völser Straße/ Weingartner Straße touchierte der Pkw gegen 3.15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache eine Leitplanke. Das Fahrzeug überschlug sich.