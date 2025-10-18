Auftritt in der Tracht
Von der Dorfbühne zum Tirolerball: Junge Musikgruppe aus Hatting gibt in Wien den Takt vor
Die sechsköpfige Musikgruppe aus Hatting spielt im Jänner beim Tirolerball in Wien. Im Bild von links: Eva Beiser, Paul Kostner, Hannah Holzknecht, Lukas Riepler, Emanuel Neuner und Aaron Sint.
© Rita Falk
Vor zwei Jahren fing alles mit einem Auftritt in der Kirche an, mittlerweile haben sich „Die jungen Tanzler“ aus Hatting auf den Bühnen bei Dorffesten in Tirol einen Namen gemacht. Im Jänner spielen die MusikantInnen beim Tirolerball in Wien. Eine solche Gruppe hat es dort zuvor noch nie gegeben.