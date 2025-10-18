Auftritt in der Tracht

Von der Dorfbühne zum Tirolerball: Junge Musikgruppe aus Hatting gibt in Wien den Takt vor

Die sechsköpfige Musikgruppe aus Hatting spielt im Jänner beim Tirolerball in Wien. Im Bild von links: Eva Beiser, Paul Kostner, Hannah Holzknecht, Lukas Riepler, Emanuel Neuner und Aaron Sint.
© Rita Falk
Eva-Maria Hörtnagl

Von Eva-Maria Hörtnagl

Vor zwei Jahren fing alles mit einem Auftritt in der Kirche an, mittlerweile haben sich „Die jungen Tanzler“ aus Hatting auf den Bühnen bei Dorffesten in Tirol einen Namen gemacht. Im Jänner spielen die MusikantInnen beim Tirolerball in Wien. Eine solche Gruppe hat es dort zuvor noch nie gegeben.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561