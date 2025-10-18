Hypo Tirol Liga

Traumtor aus 40 Metern, aber in Nachspielzeit wähnte sich Längenfeld im falschen Film

Längenfeld-Trainer Christoph Kuprian verstand in der Nachspielzeit die Fußballwelt nicht mehr, sein Schützling Lukas Falkner schoss in der Anfangsphase ein Traumtor.
© Falk, TFV
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305