Identität von am Freitag zurückgegebener toter Geisel bestätigt

Nach der Rückgabe der Leiche einer weiteren israelischen Geisel durch die Hamas Freitagabend haben israelische Behörden deren Identität bestätigt. Es handle sich um Eliyahu Margalit, teilte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanyahu am Samstag mit. Die israelische Armee „informierte die Familie des Entführten Eliyahu Margalit, dass (die Leiche) ihres Angehörigen nach Israel zurückgebracht und seine Identifizierung abgeschlossen wurde“, hieß es in einer Erklärung.

Die Armee werde „keine Kompromisse eingehen“ und „keine Mühen scheuen“, bis alle Geiseln zurückgebracht worden sind. Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hatte die sterblichen Überreste der Geisel Freitagabend aus dem Gazastreifen ans Rote Kreuz übergeben. Mit der Überstellung hat die Hamas nun zehn von insgesamt 28 Leichnamen von am 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen verschleppten Geiseln überstellt, deren Rückgabe sie zugesagt hatte.