Rückblick auf Krisenzeiten
Ex-Kanzler Nehammer: „Ich bin der Letzte, der sagt, dass er fehlerlos ist“
Christian Stocker (l.) folgte Karl Nehammer Anfang des Jahres als ÖVP-Obmann (Bild vom Parteitag) und wurde Bundeskanzler der Dreierkoalition. Davor verhandelte Stocker auch mit FPÖ-Chef Kickl - wozu Nehammer nicht bereit gewesen wäre.
© APA/Slovencik
Karl Nehammer hat in einem Buch seine Zeit als ÖVP-Chef und Bundeskanzler aufgearbeitet. Im Interview spricht er über Fehler in der Vergangenheit und seine Haltung gegenüber FPÖ-Chef Herbert Kickl.