Für jede Organisation sinnvoll

„Kinderschutz-Konzepte verhindern Gewalt, bevor sie entsteht“

Georg Mitterer, Christine Karrer, Tanja Thaler und Magdalena Lechner haben in ganz Tirol elementarpädagogische Einrichtungen bei der Erarbeitung von Kinderschutzkonzepten unterstützt.
Wie kann man Übergriffen und Misshandlungen, wie sie im SOS-Kinderdorf geschehen sind, vorbeugen? Das Netzwerk Vielfalt begleitet Organisationen und Gemeinden dabei, wirksame Kinderschutzkonzepte zu entwickeln. Die TT hat das multiprofessionelle Team gefragt, wie das funktioniert.

