Für jede Organisation sinnvoll
„Kinderschutz-Konzepte verhindern Gewalt, bevor sie entsteht“
Georg Mitterer, Christine Karrer, Tanja Thaler und Magdalena Lechner haben in ganz Tirol elementarpädagogische Einrichtungen bei der Erarbeitung von Kinderschutzkonzepten unterstützt.
© Theresa Aigner
Wie kann man Übergriffen und Misshandlungen, wie sie im SOS-Kinderdorf geschehen sind, vorbeugen? Das Netzwerk Vielfalt begleitet Organisationen und Gemeinden dabei, wirksame Kinderschutzkonzepte zu entwickeln. Die TT hat das multiprofessionelle Team gefragt, wie das funktioniert.