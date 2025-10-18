„Keine Könige“ in den USA: Millionen Demonstranten bei Protesten gegen Trump erwartet

Die „No Kings“-Bewegung ruft heuer zum zweiten Mal zu Massenprotesten gegen US-Präsident Trump auf. Bei den Demonstrationen in allen 50 Bundesstaaten werden mehr als drei Millionen TeilnehmerInnen erwartet. Die Bewegung wirft Trump vor, die USA von einer Demokratie zunehmend zu einer Autokratie umzubauen.

Washington – In den USA sind am Samstag über 2600 Protestveranstaltungen gegen Präsident Donald Trump geplant. Unter dem Motto „No Kings“ (Keine Könige) soll in allen 50 US-Bundesstaaten gegen die Politik des Präsidenten demonstriert werden. Die Organisatoren werfen Trump vor, mit seinen Maßnahmen in der Einwanderungs-, Bildungs- und Sicherheitspolitik das Land in Richtung einer Autokratie zu führen.

Die Proteste knüpfen an ähnliche Demonstrationen im Juni an und gelten als Gradmesser für die Unzufriedenheit mit der neokonservativen Agenda der Regierung. Trump war bereits am Freitag vom Sender Fox Business zu den Protesten befragt worden und hatte erklärt: „Sie bezeichnen mich als König – ich bin kein König.“

„Wir haben keine Könige“

„Es gibt nichts Amerikanischeres, als zu sagen ,wir haben keine Könige' und unser Recht auf friedlichen Protest auszuüben“, sagte Leah Greenberg, Mitbegründerin der progressiven Organisation Indivisible, die als Hauptorganisatorin der Märsche auftritt. Die Politikwissenschaftlerin Dana Fisher von der American University in Washington rechnet mit der größten Protestbeteiligung in der jüngeren US-Geschichte und erwartet mehr als drei Millionen Teilnehmer.

Fisher zufolge geht es bei dem Aktionstag darum, „ein Gefühl der kollektiven Identität“ unter denjenigen zu schaffen, die von der Trump-Regierung und ihrer Politik verunsichert sind. Unterstützt werden die Märsche unter anderem von dem linksgerichteten Senator Bernie Sanders, der Abgeordneten Alexandria Ocásio-Cortez und der früheren Außenministerin Hillary Clinton.