TrauerRäume in Osttirol: Orte zum Innehalten rund um Allerheiligen

Die Tiroler Hospiz-Gemeinschaft öffnet auch heuer wieder ihre "TrauerRäume" in Osttirol. Vom 27. Oktober bis 10. November 2025 laden vier besondere Orte zum Verweilen, Gedenken und zur Auseinandersetzung mit der eigenen Trauer ein. Die Eröffnung findet in der Wallfahrtskirche Maria Schnee in Obermauern statt.

Lienz – Die TrauerRäume sind offene Angebote für alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Glauben oder persönlicher Betroffenheit. Sie bieten geschützte Orte, an denen Gefühle wie Trauer, Freude oder Nachdenklichkeit zugelassen werden dürfen.

Trauer ist eine normale und heilsame Reaktion auf einen Verlust – sei es durch den Tod eines nahestehenden Menschen, durch zerbrochene Beziehungen oder unerfüllte Lebensträume. Doch oft werden Kummer und Tränen hinuntergeschluckt. Die Tiroler Hospiz-Gemeinschaft betont: "Hinunterschlucken hilft nicht. Die Trauer bleibt. Die Seele leidet."

Die TrauerRäume bieten daher Zeit und Raum, um Kummer und Schmerz anzunehmen. Trauer folgt dabei keinen festen Phasen, sondern gleicht einer Wellenbewegung – mal übermächtig, mal sanft streichelnd. Wie Trauerbegleiterin Chris Paul es formuliert: "Trauern ist die Lösung, nicht das Problem."

In Osttirol werden vier Trauerzeichen an unterschiedlichen Orten eingerichtet, jedes mit einem eigenen thematischen Schwerpunkt:

In der Wallfahrtskirche Maria Schnee in Obermauern steht das Thema "Inmitten der Stille – ein Raum für deine Trauer" im Mittelpunkt. Die Annakapelle in Sillian widmet sich dem Gedanken "Eingewoben in mein Herz – eine Nachricht an dich". Die Alte Totenkapelle in Matrei bietet mit dem Thema "Klagemauer" einen Ort für unausgesprochene Gefühle. Im Kreuzgang der Franziskaner-Klosterkirche St. Marien in Lienz wird unter dem Motto "Vom Wir bleibt mein Ich" zum Innehalten eingeladen.

Zusätzlich findet am 28. Oktober ein Friedhofsspaziergang in Lienz statt, begleitet von Evelin Gander und weiteren ehrenamtlichen Hospizbegleiter*innen.

Sich den Kummer an einer Klagemauer von der Seele schreiben zu können, kann heilsam sein, weil die Trauer ihren Raum bekommen darf. Die TrauerRäume möchten genau das ermöglichen: einen geschützten Ort bieten, an dem Menschen im eigenen Tempo ihrer Trauer Ausdruck verleihen können.

