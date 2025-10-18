Walnüsse, Kastanien und Co. – Das ist für Hunde im Herbst lebensgefährlich

Für Hundebesitzer und ihre abenteuerlustigen Fellnasen gehören herbstliche Spaziergänge wohl zu den schönsten des Jahres. Aber Achtung: Für Hunde kann die Tollerei durch Wald und Wiesen böse enden.

Innsbruck — Für Hundebesitzer und ihre Fellnasen gehören herbstliche Spaziergänge wohl zu den schönsten des Jahres. Ein bisschen Vorsicht sollte man jedoch walten lassen: Für die Vierbeiner kann die Tollerei durch herbstliche Gefilde böse enden. Bestimmte Nüsse, die sich speziell im Herbst unter dem Laub verstecken, können zu schweren Vergiftungen führen. Aber auch im Haushalt lauern gerade in den Herbst- und Wintermonaten Gefahren.