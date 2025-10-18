Hauchdünner Sieg
Nachfolge von „Aura“ steht fest: Das ist das deutsche Jugendwort des Jahres 2025
„Das crazy, Diggah“: Deutschland hat sein Jugendwort des Jahres 2025 gekührt. Der Siegerbegriff konnte sich nur hauchdünn vor dem zweitplatzierten durchsetzen.
Der Langenscheidt-Verlag ließ seit Mai über das deutsche Jugendwort des Jahres abstimmen. Zur Auswahl standen Begriffe wie „Diggah“, „goonen“ oder „Tuff“. Auf der Frankfurter Buchmesse wurde das Ergebnis am Samstag vor einem Live-Publikum präsentiert.