Zum Weltmenopausentag
Raus aus der Tabuzone: Wie man den Wechseljahren den Schrecken nimmt
Claudia Gföller ist Expertin für Hormongesundheit und Wechseljahre. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen hat die Tirolerin die Meno Academy gegründet, eine Online-Plattform für Frauengesundheit und Wechseljahre.
© iStock/Birgit Schrott
Eine Studie anlässlich des Weltmenopausentags am 18. Oktober zeigt: Das Wissen über die Wechseljahre wird in Österreich immer schlechter, weil das Thema immer noch für viele tabu ist. Claudia Gföller will das ändern – und anderen Frauen mit ihren Erfahrungen helfen, wie sie im „Gut zu wissen“-Podcast erzählt.