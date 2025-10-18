Raus aus der Tabuzone: Wie man den Wechseljahren den Schrecken nimmt

Eine Studie anlässlich des Weltmenopausentags am 18. Oktober zeigt: Das Wissen über die Wechseljahre wird in Österreich immer schlechter, weil das Thema immer noch für viele tabu ist. Claudia Gföller will das ändern – und anderen Frauen mit ihren Erfahrungen helfen, wie sie im „Gut zu wissen“-Podcast erzählt.