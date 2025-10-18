Die Rebellion rollt weiter: Hondas CMX1100 geht in die nächste Runde

Die Rebel war nie ein Motorrad für große Gesten – sie überzeugt mit Stil, Sound und Haltung. 2026 setzt Honda auf das Erfolgsrezept: keine Revolution, sondern frischer Lack, feine Details und der vertraute Mix aus klassischem Bobber-Charme und moderner Technik. Ein Bike, das nicht laut sein muss, um aufzufallen.