Frischer Lack, vertrautes Grummeln
Die Rebellion rollt weiter: Hondas CMX1100 geht in die nächste Runde
Frisch lackiert: Die CMX1100 bleibt sich treu – und sieht besser aus denn je.
© Honda
Die Rebel war nie ein Motorrad für große Gesten – sie überzeugt mit Stil, Sound und Haltung. 2026 setzt Honda auf das Erfolgsrezept: keine Revolution, sondern frischer Lack, feine Details und der vertraute Mix aus klassischem Bobber-Charme und moderner Technik. Ein Bike, das nicht laut sein muss, um aufzufallen.