Innsbrucker fiel auf Liebesbetrug herein: Angebliche Ärztin entpuppt sich als Fake

Ein 56-jähriger Innsbrucker lernte über eine Social-Media-Plattform eine vermeintliche Ärztin aus den USA kennen, die ihm Liebe vorgaukelte – und ihn um mehr als 10.000 Euro brachte.

Über eine Social-Media-Plattform nahm ein 56-jähriger Mann die Freundschaftsanfrage einer bislang unbekannten Person an, die sich als US-amerikanische Ärztin ausgab. In den darauffolgenden Wochen intensivierten sich die Chats, es entwickelte sich eine emotionale Bindung – bis die Betrügerin schließlich Geld forderte. In gutem Glauben überwies der Innsbrucker einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag auf vier verschiedene österreichische Bankkonten.

Als er später Fotos seiner angeblichen Geliebten von einer chinesischen Telefonnummer erhielt, verbunden mit der Behauptung, sie sei entführt worden, wurde er misstrauisch. Eine Internetrecherche enthüllte schließlich, dass die Bilder eine Schauspielerin zeigten. Der Mann erkannte den Betrug und erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt. (TT.com)