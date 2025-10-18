15-Jährige kracht mit Moped in Weerberg gegen Auto: Lenkerin gesucht

Eine 15-jährige Mopedlenkerin verlor am Samstagnachmittag in Weerberg die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Die Jugendliche wurde dabei leicht verletzt – die Autofahrerin fuhr danach weiter und wird nun gesucht.

Am Samstag gegen 16.15 Uhr war eine 15-jährige Österreicherin mit ihrem Moped talwärts unterwegs, als sie in einer Rechtskurve ins Schleudern und dann auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte sie frontal gegen ein entgegenkommendes Auto. Die Jugendliche wurde über den Lenker auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Sie erlitt leichte Verletzungen an den Handgelenken und an der Hüfte.

Die Autofahrerin hielt an und nahm zunächst die Daten der Mopedlenkerin entgegen. Ihre eigenen Daten gab die Pkw-Lenkerin jedoch nicht heraus.