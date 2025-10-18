Pakistan und Afghanistan vereinbaren in Katar Waffenruhe

Ein in Katar vermittelter Waffenstillstand soll die jüngste Gewalteskalation zwischen Afghanistan und Pakistan beenden. Die Einigung sieht Folgetreffen vor, um "die Dauerhaftigkeit des Waffenstillstands zu sichern und seine Einhaltung konsequent zu überwachen", teilte das katarische Außenministerium in der Nacht auf Sonntag mit. Dem Abkommen waren die schwersten Kämpfe zwischen den beiden Nachbarländern seit der Machtübernahme der Taliban in Kabul im Jahr 2021 vorausgegangen.

Dabei waren Dutzende Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Obwohl nun die Waffen schweigen, bleiben die zugrunde liegenden Spannungen ungelöst.

Auslöser der Kämpfe waren Forderungen der Regierung in Islamabad, die afghanische Taliban-Regierung müsse gegen Extremisten vorgehen. Diese würden von afghanischem Boden aus ihre Angriffe in Pakistan intensivieren. Militante Gruppen bekämpfen seit Jahren den pakistanischen Staat. Ein Selbstmordanschlag, bei dem am Freitag sieben pakistanische Soldaten getötet wurden, verschärfte die Lage zusätzlich. Der pakistanische Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, forderte die afghanische Regierung auf, "die Stellvertreter im Zaum zu halten, die in Afghanistan Zufluchtsorte haben".

Die Taliban bestreiten jedoch, den Kämpfern Unterschlupf zu gewähren. Sie werfen ihrerseits dem pakistanischen Militär vor, Falschinformationen zu verbreiten und mit dem IS verbundene Kämpfer zu schützen, um die Stabilität Afghanistans zu untergraben. Zudem beschuldigte die Regierung in Kabul Pakistan, während einer bereits bestehenden Waffenruhe Luftangriffe auf zivile Ziele in Afghanistan geflogen zu haben. Pakistan erklärte dagegen, man habe "gesicherte" Lager von Islamisten angegriffen und dabei mehr als 100 Kämpfer getötet. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte diese Angaben nicht unabhängig überprüfen.