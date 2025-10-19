Finanzexperten blickten in Alpbach in die KI-Zukunft

Das Dorf der Denker ist auch heuer wieder zum Finanz-Mekka geworden. Beim 39. Alpbacher Finanzsymposium ging es um die großen Zukunftsfragen, die Europas Unternehmen umtreiben.

Was sind die drängenden Zukunftsfragen, die Europas Unternehmen beschäftigen? Um sie ging es beim diesjährigen Alpbacher Finanzsymposium, das dieser Tage zum 39. Mal in Tirol stattfand. Unter dem Generalthema „Under Pressure – die besten Befreiungstechniken“ wurde mit 70 Experten und rund 530 Gästen über Themen wie Kosten, Geopolitik und Finanzen gesprochen.

Diskutiert wurde insbesondere auch über das Megathema Künstliche Intelligenz (KI). Vor den Vorhang geholt wurden in Alpbach Unternehmen, die erfolgreich in ihre Transformation investieren.

KI als Kulturprojekt

Gleich zu Beginn wurde klar, dass es bei KI nicht nur um Technik geht, sondern dass mit ihr auch eine Veränderung der Unternehmenskultur einhergehen muss. Beim steirischen Anlagenbauer Andritz sind etwa bereits rund 500 KI-Agenten im Einsatz. Produkte und Dienstleistungen ohne KI wären bald nicht mehr verkaufbar, hieß es bei der Diskussion. Beim Verpackungskonzern Mondi ist KI auch ein bedeutendes Thema. Der Umgang damit müsse zu Strategie und Werten passen, brauche Verantwortung und kritischen Verstand, hieß es in Alpbach.

Diskutiert wurde beim Finanzsymposium auch darüber, wie Europa mit „Maß statt Masse“ in Zukunft erfolgreich sein kann. Außerdem schauten sich die Finanzexperten unter anderem Wachstumsmärkte sowie Europas Green Deal genau an und besprachen Zins- und Währungsprognosen.

Flexibel in die Zukunft

Fazit der Experten-Gespräche: Künstliche Intelligenz wird Produkte und Unternehmenskultur verändern, Vorstände werden flexibler und Europa muss seine Produktivität steigern. Dabei geht es auch darum, Verantwortung zu übernehmen und neue Szenarien zu denken.