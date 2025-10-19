- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Reise in den Herbstferien
20 Prozent mehr Passagiere: Kräftiges Urlauber-Plus bei Reiseveranstalter
Wellness-Hotels sind sehr beliebt in den Herbstferien.
© iStock
Von Serdar Sahin
Das Unternehmen Idealtours mit Zentrale in Brixlegg hat neue Destinationen für die Herbstferien im Programm.
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten