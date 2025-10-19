Reise in den Herbstferien

20 Prozent mehr Passagiere: Kräftiges Urlauber-Plus bei Reiseveranstalter

Wellness-Hotels sind sehr beliebt in den Herbstferien.
© iStock
Serdar Sahin

Von Serdar Sahin

Das Unternehmen Idealtours mit Zentrale in Brixlegg hat neue Destinationen für die Herbstferien im Programm.