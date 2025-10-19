Verstoß gegen Waffenruhe? Israel greift Gazastreifen erneut an

Die Hamas bestreitet, gegen die Waffenruhe verstoßen zu haben. Es gibt zudem Berichte über Zusammenstöße zwischen der Terrororganisation und Clans im Gazastreifen.

Israels Luftwaffe hat nach israelischen Medien Ziele im Süden des Gazastreifens angegriffen. Bei den Angriffen im Bereich von Rafah handle es sich um eine Reaktion auf einen Verstoß gegen die Waffenruhe von palästinensischer Seite, hieß es. Vorher seien israelische Truppen in dem Gebiet beschossen worden. Ein Armeesprecher sagte, man prüfe die Berichte. Zuvor hatte die Hamas US-Vorwürfe dementiert, denen zufolge sie einen Angriff auf palästinensische Zivilisten plane.

Hamas: „Haltlose Behauptungen“

Es handle sich um „haltlose Behauptungen“, die im Einklang mit israelischer Propaganda stünden, hieß es in einer Mitteilung der Hamas. Das US-Außenministerium hatte vor einem „unmittelbar bevorstehenden“ geplanten Angriff der Islamisten auf palästinensische Zivilisten gewarnt.

Die USA hätten die Garantiemächte des Gaza-Friedensplans über „glaubwürdige Berichte“ informiert, die auf eine Verletzung der bestehenden Waffenruhe hindeuteten, teilte das Ministerium mit. Es hatte nach Inkrafttreten der Waffenruhe am 10. Oktober und dem Rückzug der israelischen Truppen aus knapp der Hälfte des Küstenstreifens Berichte über Hinrichtungen von palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen durch die Hamas gegeben.

Berichte über Zusammenstöße zwischen Hamas und Clans

In der Hamas-Mitteilung wurde Israel vorgeworfen, es habe „kriminelle Banden“ im Gazastreifen unterstützt, die Morde, Entführungen, den Diebstahl von Hilfstransporten und Überfälle auf palästinensische Zivilisten verübt hätten. Es hatte zuletzt mehrfach Berichte gegeben über gewaltsame Zusammenstöße zwischen der Hamas und rivalisierenden Clans im Gazastreifen, die sich der Hamas-Herrschaft widersetzten.