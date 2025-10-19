Waffenruhe hält nicht: Israel greift Gazastreifen als Reaktion auf Hamas-Attacken an

Die Angriffe dienen laut israelischer Armee dazu, eine Bedrohung zu beseitigen. Die Hamas meldet zwei Tote.

Die israelische Armee hat Luftangriffe auf die im südlichen Gazastreifen gelegene Stadt Rafah als Reaktion auf Angriffe durch militante Palästinenser bestätigt. „Heute Morgen haben Terroristen Panzerabwehrraketen abgefeuert und das Feuer auf IDF-Soldaten eröffnet“, woraufhin die israelische Armee mit Luftangriffen durch Kampfjets und mit Artilleriebeschuss reagiert habe, erklärte die Armee am Sonntag. Die Angriffe dienten dazu, eine Bedrohung zu beseitigen, hieß es weiter.

„Eklatante Verletzung der Waffenruhe“

Die Armee bezeichnete die Angriffe auf ihre Streitkräfte als „eklatante Verletzung der Waffenruhe“, die seit dem 10. Oktober im Gazastreifen in Kraft ist. Das Militär kündigte deswegen eine entschlossene Reaktion an. Zuvor hatte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mitgeteilt, dass durch die israelischen Angriffe zwei Menschen getötet worden seien. Sie seien bei einem Luftangriff im Gebiet Jabalia im Norden des Küstenstreifens ums Leben gekommen.