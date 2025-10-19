Tiroler ÖSV-Skispringer Zimmermann postete Video von folgenschwerem Sturz

Raffael Zimmermann wurde nach seinem folgenschweren Sturz in Klingenthal, bei dem er sich am Freitag einen Ellbogenbruch zugezogen hatte, erfolgreich operiert. Der Tiroler ÖSV-Adler meldete sich am Sonntag vom Krankenhausbett und gab seinen Fans ein Update.

„Manchmal passieren Sachen, die man im Moment so gar nicht gebrauchen kann. Aber hey, das ist Teil des Spiels. Krone richten und weiter machen“, schrieb der 22-Jährige.

Dazu postete er neben einem Foto auch das Video vom Trainingssturz. „Ich bin erleichtert, dass ‚nicht mehr‘ passiert ist“, schrieb Zimmermann und bedankte sich für die zahlreichen Genesungswünsche und explizit bei den Ersthelfern im Auslauf. (TT.com)