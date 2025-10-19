Hochsaison im Oktober
Trotz hoher Preise: Warum heuer mehr Tiroler in den Herbstferien verreisen
Baden, bevor der Winter kommt: Immer mehr Tiroler:innen zieht es in den Herbstferien ins Warme. Beliebt sind die Kanaren. In Italien ist die Saison meist schon zu Ende.
Noch einmal ans Meer, ohne Hitze und Menschenmassen: Immer mehr Tirolerinnen und Tiroler möchten in den Herbstferien verreisen. Preislich ist aber auch im Oktober inzwischen Hochsaison. Für Kurzentschlossene stockt die AUA nochmals ihre Flüge auf.