Filmreifer Raubüberfall im berühmten Louvre: Beute von „unschätzbarem Wert“

Das Museum in Paris bleibt nach dem Raubüberfall am Sonntag geschlossen. Die flüchtigen Täter erbeuteten wertvolle Schmuckstücke. Der Überfall dauerte nur sieben Minuten.

Paris – Bei einem filmreifen Raubüberfall auf das weltberühmte Louvre-Museum in Paris haben unbekannte Täter am Sonntag Schmuck in „unschätzbarem Wert“ erbeutet. Die Räuber kamen per Motorroller, ließen sich in einem Lastenkorb bis zu einem Saal des Museums hochhieven und drangen dann mit Motorsägen in den Louvre ein, wie es aus Polizeikreisen und vom Innenministerium hieß. Dort erbeuteten sie den wertvollen Schmuck aus Vitrinen und konnten danach flüchten.

Nach ersten Ermittlungsergebnissen ereignete sich der Diebstahl zwischen 9.30 und 9.40 Uhr. „Heute Morgen kam es bei der Öffnung des Louvre-Museums zu einem Raubüberfall“, teilte Kulturministerin Rachida Dati im Onlinedienst X mit. Verletzt wurde nach ihren Angaben niemand.

Über diesen Lkw mit Lastenkorb gelangten die Täter ins Museum. © APA/AFP/DIMITAR DILKOFF

Überfall dauerte nur sieben Minuten

Nach Angaben von Innenminister Laurent Nuñez sind die geraubten Schmuckstücke von „unschätzbarem Wert“. Die Zahl der Täter gab Nuñez im Interview mit France Inter/Franceinfo/Le Monde mit drei bis vier an. Der Überfall habe nur sieben Minuten gedauert. Die Räuber seien in einem auf einem Lastwagen montierten Lastenkorb hochgefahren und dann in den Saal „Apollon“ eingedrungen, wo sie sich auf „zwei Vitrinen“ konzentriert hätten. Ein Motorroller wurde später nach Angaben aus Polizeikreisen aufgefunden.

Die Staatsanwaltschaft in Paris leitete nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen „organisierten Bandendiebstahls“ und „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ ein.