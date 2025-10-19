Im Schlaf überrascht
Kollision zweier Autos in Innsbruck: Schlafender Mann auf Rückbank verletzt
Innsbruck – Zwei Männer wurden Sonntagfrüh bei einem etwas kuriosen Unfall im Innsbrucker Stadtteil Rossau verletzt. Es war kurz nach 7.30 Uhr, als ein Pkw-Lenker den Grabenweg entlangfuhr. Aufgrund von Müdigkeit dürfte er zu weit nach rechts gekommen und in das geparkte Auto eines 52-jährigen Spaniers geprallt sein. Dieser schlief zu dem Zeitpunkt auf der Rückbank, berichtet die Polizei.
Der Unfalllenker wurde mit der Rettung in die Klinik eingeliefert. Der im Schlaf überraschte Mann begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Das Auto des Spaniers wurde durch den Unfall gegen einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Alle drei beteiligten Autos wurden beschädigt. (TT.com)