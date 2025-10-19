Kollision zweier Autos in Innsbruck: Schlafender Mann auf Rückbank verletzt

Innsbruck – Zwei Männer wurden Sonntagfrüh bei einem etwas kuriosen Unfall im Innsbrucker Stadtteil Rossau verletzt. Es war kurz nach 7.30 Uhr, als ein Pkw-Lenker den Grabenweg entlangfuhr. Aufgrund von Müdigkeit dürfte er zu weit nach rechts gekommen und in das geparkte Auto eines 52-jährigen Spaniers geprallt sein. Dieser schlief zu dem Zeitpunkt auf der Rückbank, berichtet die Polizei.