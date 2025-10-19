Tiroler Erler kommt mit Doppelpartner Galloway als Stockholm-Sieger nach Wien

Stockholm – Alexander Erler kommt als frischgebackener Doppel-Sieger von Stockholm zu den Erste Bank Open nach Wien. Der 27-jährige Tiroler und sein US-Partner Robert Galloway haben am Sonntag das Endspiel in Schweden gegen Vasil Kirkov/Bart Stevens (USA/NED) klar nach nur 65 Minuten 6:3,6:2 gewonnen. Im zwölften ATP-Endspiel war es Erlers neunter Turniersieg bzw. sein erster an der Seite Galloways.

Einen davon hatte Erler noch an der Seite seines früheren Langzeitpartners Lucas Miedler im Vorjahr in der Wiener Stadthalle gefeiert. Das ÖTV-Duo trennte sich danach und spielt aktuell nur noch im Davis Cup zusammen.