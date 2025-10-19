Emotionales Statement

Im Alter von 48 Jahren verstorben: Limp Bizkit trauern um Bassisten Sam Rivers

Limp Bizkit verabschiedet sich in einem emotionalen Statement von Bassist Sam Rivers. Er ist im Alter von nur 48 Jahren gestorben.

