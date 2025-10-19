- Überblick
Frühes Halloween-Vergnügen
Mit Anlauf: Moschusochse zerschmettert 95-Kilo-Kürbis
Ein Moschusochse im Point Defiance Zoo & Aquarium in Tacoma, Washington, erhielt am Mittwoch ein verfrühtes Halloween-Geschenk — einen 95 Kilogramm schweren Kürbis zum Spielen und Fressen.
