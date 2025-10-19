Spannendes Finale

Österreichische Poetry-Slam-Meisterschaften in Innsbruck: Das sind die Sieger

Lia Hartl (Vorarlberg) wurde in Innsbruck Österreichische Meisterin im Poetry Slam. Der Tiroler Jojo Fischler gewann das U20-Finale.
© Fettinger Fotografie
Markus Schramek

