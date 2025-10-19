Spitz-schnauziger Besucher

Krokodil planscht im Luxusresort während Gäste entspannen

In Australien hat ein Krokodil den Pool eines Resorts unsicher gemacht. Die Gäste blieben dabei erstaunlich gelassen.

