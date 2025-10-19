Kreuzendes Auto spät bemerkt: Radfahrer (30) bei Unfall in Vill verletzt

Vill – Am Sonntagnachmittag wurde ein 30-jähriger Radfahrer in Vill bei einem Unfall verletzt. Der Mann war mit einem Rennrad auf der Igler Straße talwärts in Richtung Innsbruck unterwegs, als ein 39-Jähriger mit seinem Auto die Straße querte.

Der Radfahrer bremste stark ab und kam dabei zu Sturz. Als er mit seinem Körper gegen das Auto prallte, wurde er leicht verletzt. Nach Erstversorgung vor Ort wurde der 30-Jährige mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Das Auto wurde nicht beschädigt. (TT.com)