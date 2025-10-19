Einstieg übers Fenster: Einbrecher stahlen Tresor aus Kirchberger Hotel

Kirchberg – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Sonntag, zwischen 0.15 und 0.40 Uhr in ein Hotel in Kirchberg ein und stahlen einen Tresor aus der Rezeption. Die Einbrecher gelangen durch ein ostseitig gelegenes Fenster in das Büro des Hotels, berichtet die Polizei.