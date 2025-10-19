Tausende Euro Schaden
Einstieg übers Fenster: Einbrecher stahlen Tresor aus Kirchberger Hotel
Kirchberg – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Sonntag, zwischen 0.15 und 0.40 Uhr in ein Hotel in Kirchberg ein und stahlen einen Tresor aus der Rezeption. Die Einbrecher gelangen durch ein ostseitig gelegenes Fenster in das Büro des Hotels, berichtet die Polizei.
Mit einem Geißfuß-ähnlichen Werkzeug wurde der Tresor aus der Verankerung gebrochen und samt Inhalt entwendet. Dabei entstand wohl ein Schaden von mehreren Tausend Euro. (TT.com)