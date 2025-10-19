Zwischen Drill und Disziplin
Harte Männer, weiche Herzen: Ein Tag mit den Fallschirmjägern der Fremdenlegion in Korsika
Die Legion in Calvi ist das einzige Fallschirmjäger-Regiment und gilt deshalb als Elitetruppe der französischen Fremdenlegion.
© 2e régiment étranger de parachutistes
Eiserne Disziplin, extremes Training und kein Erbarmen: Die Fallschirmspringer der Fremdenlegion auf Korsika sind längst zum Mythos geworden. Doch unter den scheinbar gnadenlosen jungen Männern, ist auch Wärme zu finden.