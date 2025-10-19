Probefahrt ohne Führerschein: 29-Jähriger auf Parkplatz in Mils mit Motorrad verunfallt

Mils – Sonntagnachmittag gegen 17.10 Uhr wollte in Mils ein 29-jähriger Mann mit einem Motorrad eine Probefahrt machen. Als er auf einem Parkplatz beschleunigen wollte, verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug und kam zu Sturz. Dabei wurde er unbestimmten Grades verletzt.

Nach Erstversorgung vor Ort wurde der 29-Jährige mit der Rettung ins Krankenhaus Hall gebracht. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt. Eine große Menge Öl trat aus, welches von der Feuerwehr Mils mit sechs Einsatzkräften gebunden wurde.