Drohnensichtung legt Mallorcas Flughafen zeitweise lahm

Mallorca – Die Sichtung einer Drohne hat den Betrieb am Flughafen von Palma de Mallorca zeitweise lahmgelegt. Die Aussetzung sei aus Sicherheitsgründen beschlossen worden, teilte Enaire – das staatliche Unternehmen für Flugsicherung und Luftraummanagement in Spanien – am Abend mit.

Wegen des Zwischenfalls wurden den amtlichen Angaben zufolge ein knappes Dutzend Flüge umgeleitet. Nach knapp einer Stunde wurde kurz vor 20.00 Uhr die Wiederaufnahme des Flugbetriebs bekanntgegeben.