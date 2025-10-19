Verstappen holte auch in Austin den Sieg und sitzt McLaren im Nacken

Nach seinem Triumph in Texas liegt Weltmeister Max Verstappen nur noch 40 Punkte hinter WM-Leader Oscar Piastri. Der McLaren-Pilot bekommt auch vom Teamkollegen Lando Norris Druck, der diesmal Zweiter wurde.

Austin – Erster im Sprint, Pole Position und Grand-Prix-Sieger am Sonntag: Max Verstappen hat das Formel-1-Wochenende in Austin regelrecht dominiert. Der niederländische Red-Bull-Pilot schaffte auf dem Circuit of The Americas den 68. Sieg in seiner Laufbahn und den fünften in der aktuellen Saison. Auf die weiteren Podestplätze fuhren Lando Norris im McLaren und für Ferrari Charles Leclerc. Das Rennen um die Fahrer-WM spitzt sich damit weiter zu.

„Das war ein unglaubliches Wochenende für uns“, jubelte Verstappen. „Ich bin stolz auf mein Team und unsere Leistung. Mit den Reifen war es gar nicht so einfach heute.“

Lewis Hamilton landete im zweiten Ferrari auf dem vierten Platz, der WM-Führende Oscar Piastri musste sich im McLaren mit Rang fünf begnügen und büßte acht Punkte auf seinen ersten Verfolger Norris ein. 14 Zähler liegt der Australier noch vor seinem Teamkollegen. Mercedes-Mann George Russell belegte vor Yuki Tsunoda im zweiten Red Bull den sechsten Platz. Nico Hülkenberg (Sauber), Oliver Bearman (Haas) und Fernando Alonso (Aston Martin) vervollständigten die Top Ten.

Norris und Leclerc im Privatduell

Die Startphase verlief im Gegensatz zum Samstag ohne gröbere Zwischenfälle. Leclerc zog mit seinen Soft-Reifen an Norris vorbei auf Platz zwei, Hamilton war Vierter. Hinter ihm lag Piastri. Vorne zog Verstappen bald einsame Kreise. Bis zur 21. Runde war diese Reihenfolge wie eingefroren, dann schaffte es Norris an Leclerc vorbei, der sich anschließend gleich neue Reifen abholte. Die übrigen an der Spitze warteten mit dem Boxenstopp noch zu, insgesamt 56 Runden galt es in der texanischen Hitze durchzustehen.