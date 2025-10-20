Christdemokrat Paz Pereira zum Präsidenten Boliviens gewählt

In Bolivien hat der christdemokratische Senator Rodrigo Paz Pereira laut offiziellen Zahlen die Präsidentschaftswahl gewonnen. Paz Pereira sicherte sich in der Stichwahl gegen seinen rechtsgerichteten Konkurrenten Jorge "Tuto" Quiroga 54,5 Prozent der Stimmen, teilte die bolivianische Wahlbehörde am Sonntag (Ortszeit) nach Auszählung von mehr als 97 Prozent der Stimmen mit. Paz Pereira hatte im Wahlkampf unter anderem eine umfassende Steuerreform versprochen.

Der 58-jährige Paz Pereira ist der Sohn von Ex-Präsident Jaime Paz Zamora, der zwischen 1989 und 1993 bolivianischer Präsident gewesen war. Der in Spanien geborene Politiker will eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für Frauen einführen. Zudem will er mit einer Steuerreform der Industrie des Landes zum Aufschwung verhelfen.

Vor seiner Stimmabgabe in einem Wahllokal der südlichen Stadt Tarija hatte er angekündigt, dass er eine auf "Konsens" basierende Regierung bilden wolle, um das Land voranzubringen. Zu der Wahl in dem Andenstaat waren knapp acht Millionen Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, es galt eine Wahlpflicht.

Mit dem Einzug der beiden rechtsgerichteten Politiker Paz Pereira und Quiroga in die Stichwahl hatte bereits im Vorfeld festgestanden, dass Bolivien ein Richtungswechsel bevorsteht. In den vergangenen 20 Jahren hatten stets linksgerichtete Staatschefs und Regierungen das südamerikanische Land regiert.