Vorerst keine Kürzungen
Eltern von schwerbehinderten Kindern: „Ohne Hilfe gäbe es keine Minute normalen Alltag“
Mit 77 Jahren kümmert sich Johann Abentung liebevoll um seine schwerbehinderte Tochter Bettina. Dass sie wochentags bis 16 Uhr in einer Tagesbetreuung ist, entlastet den Vater und ehemaligen Hausarzt.
Kürzungen in der Behindertenhilfe soll es vorerst keine geben. Das lässt betroffene Familien aufatmen. Drei Elternteile erzählen, was es heißt, über Jahrzehnte für ein schwerbehindertes Kind da zu sein. Und warum sie ohne Entlastung über die Grenzen ihrer Kräfte kämen.