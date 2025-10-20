Ausgeklügelter Internetbetrug: Wörgler überwies zehntausende Euro

Der 65-Jährige klickte auf einen Link und erhielt dann einen Anruf einer Fake-Bankmitarbeiterin. Schließlich gab er Überweisungen in der Höhe von mehreren Zehntausend Euro frei.

Wörgl – Ein 65-jähriger Wörgler wurde am vergangenen Wochenende Opfer eines Internetbetrugs und verlor dadurch zehntausende Euro. Auf einer Social-Media-Plattform erhielt der Mann eine Fake-Nachricht, dass die ID zu seinem Finanz-Online-Zugang ablaufen würde.

Er hielt die Nachricht für echt, klickte auf den Link und wurde auf eine gefälschte Website seiner Bank weitergeleitet. Dort gab er seine Zugangsdaten ein. Die Masche der Betrüger scheint ausgeklügelt zu sein: Denn dann erhielt er einen Anruf einer vermeintlichen Bankangestellten, die natürlich keine war.

Sie wies ihn auf verdächtige Transaktionen hin, könne diese aber rückgängig machen. Schließlich bestätigte der 65-Jährige reale Überweisungen. Laut Polizei verlor er damit einen mittleren fünfstelligen Betrag. Als er den Betrug erkannte, erstattete er Anzeige. (TT.com)