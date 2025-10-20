- Überblick
Kommentar
Babler und das rote Jammertal
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
Millionärssteuer und leistbares Wohnen: Der SPÖ-Chef versucht, seine Partei mit traditionellen Werten und Ideen aus dem Tief herauszuführen. Die Parteistatuten und der Wahlkalender verschaffen ihm noch Zeit.
