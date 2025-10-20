Ein Vierzylinder zum Verlieben: Hondas CB650R im neuen Farbkleid

Manchmal braucht es keine Revolution, um die Herzen höherschlagen zu lassen – ein frisches Outfit und ein smarter Trick genügen. Die Honda CB650R des Modelljahres 2026 zeigt genau das: vier neue Farben, ein bewährter Vierzylinder mit Gänsehaut-Sound und auf Wunsch eine Kupplung, die man einfach links liegen lassen kann. Honda beweist, dass auch in der Mittelklasse jede Menge Emotion, Stil und Fahrfreude stecken.