Alles voller Monster
Die Monster sind in Gefahr
In der düsteren Burg zu Grottenow erschafft ein Professor in seinem Labor unermüdlich Monster, die er jedoch ebenso schnell wieder vergisst, wie er sie ins Leben ruft. So bleibt die ganze Arbeit am kleinen Stichkopf hängen, der die allererste Schöpfung des Professors war. Er kümmert sich um die liebenswerten Kreaturen. die in ständiger Angst vor den Menschen leben. Und Stichkopf bringt ihnen bei, nicht monströs zu sein, damit die Bewohner des nahen Dorfes nicht auf sie aufmerksam werden.
Das Monsterleben wird aber jäh gestört, als der „Fahrende Jahrmarkt unnatürlicher Wunder“ des zwielichtigen Zirkusdirektors Fulbert Freakfinde in die Stadt zieht. Auf der Suche nach neuen Attraktionen fällt sein Blick auf die Burg, denn er braucht dringend eine neue Attraktion, um die Massen anzulocken. Bald steht er vor dem Schlosstor und verspricht Stichkopf Ruhm, Reichtum und Liebe. Doch Stichkopf wittert große Gefahr. Er muss nun alles dafür tun, seine Monsterfamilie vor Freakfinder zu retten.
