Alles voller Monster

In der düsteren Burg zu Grottenow erschafft ein Professor in seinem Labor unermüdlich Monster, die er jedoch ebenso schnell wieder vergisst, wie er sie ins Leben ruft. So bleibt die ganze Arbeit am kleinen Stichkopf hängen, der die allererste Schöpfung des Professors war. Er kümmert sich um die liebenswerten Kreaturen. die in ständiger Angst vor den Menschen leben. Und Stichkopf bringt ihnen bei, nicht monströs zu sein, damit die Bewohner des nahen Dorfes nicht auf sie aufmerksam werden.