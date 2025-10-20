Unterhaus kompakt

Dreifacher Kieferbruch und zwei Zähne verloren: Torhüter schwer verletzt

Von Michael Pipal, Daniel Lenninger

Schwere Verletzungen, ein treffsicherer Fußball-Pensionist, ein Transfer unter der Saison und starke Moral – am Fußball-Wochenende im Unterhaus war wieder einiges los!

