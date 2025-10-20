Große Wertschätzung
Eurotours feiert langjährige Mitarbeiter bei festlicher Ehrung
Verkehrsbuero Vorständin Birgit Wallner (vorne links) sowie Eurotours Geschäftsführer Maik Gruba (vorne rechts) gemeinsam mit den Jubilar:innen und ihren Führungskräften bei der feierlichen Ehrung im Hotel Post.
© Eurotours
Das Kitzbüheler Reiseunternehmen lud seine langjährigen Mitartbeiter zu einer Feier nach St. Johann ein. Es soll ein Zeichen der Wertschätzung sein bei der auch die Verkehrsbüro Führung mit dabei war.