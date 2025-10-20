Probleme am Montag
Snapchat, Fortnite, Duolingo: Serverausfälle legten weltweit zahlreiche Internetseiten lahm
Mit dem Kabelsalat eines solchen Servers stehen und fallen oft Hunderte oder Tausende Internetseiten. Ein Server des US-Konzerns Amazon hat mit einem Defekt am Montagvormittag für den Ausfall zahlreicher Webseiten gesorgt.
Die neue Woche startete mit weltweiten Internetproblemen: Einige Webseiten waren nicht oder nur eingeschränkt aufrufbar. Grund war ein Serverausfall bei einem Amazon-Dienst in den USA.