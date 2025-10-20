TT zu Gast im Silberbergwerk Schwaz

Im Rahmen der diesjährigen „TT zu Gast“-80-Jahre-Jubiläumstour machte die Tiroler Tageszeitung letzten Sonntag halt im Silberbergwerk Schwaz.

Das Silberbergwerk Schwaz in Tirol war im Mittelalter eines der größten und bedeutendsten Bergwerke Europas. Im 15. und 16. Jahrhundert wurde hier bis zu 20 Tonnen Silber. Schwaz war das Montan-Zentrum Europas und nach Wien der zweitgrößte Ort im Habsburger Reich.

Heute ist das Schwazer Silberbergwerk eine der interessantesten Kulturattraktionen Tirols und bietet unter Tag, also rund 800 Meter unter der Erdoberfläche , eine bemerkenswerte Erlebnisreise. Bei der Führung konnten die Besucherinnen und Besucher die schwere Handarbeit nachempfinden, die die Berufsgruppen, u.a. die Knappen damals zu leisten hatten. Es waren auch die die Schwarzpulverspuren der Sprengungen zu sehen und man erfuhr viel über das Münzwesen mit der Erfindung des Talers, die Wasserhebekunst und die Anfänge der Sozialversicherung.

Sarah, Lukas, Robert, Elisa und Sandra haben mit Toni und weiteren Besucherinnen und Besuchern in der Grubenbahn Platz genommen. © ALLAWEIL