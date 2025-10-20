Entgeltliche ‘Einschaltung

TT zu Gast im Silberbergwerk Schwaz

Die Gruppe ist gerüstet für die spannende Führung im Silberbergwerk Schwaz.
© ÅLLAWEIL

Im Rahmen der diesjährigen „TT zu Gast“-80-Jahre-Jubiläumstour machte die Tiroler Tageszeitung letzten Sonntag halt im Silberbergwerk Schwaz.

Das Silberbergwerk Schwaz in Tirol war im Mittelalter eines der größten und bedeutendsten Bergwerke Europas. Im 15. und 16. Jahrhundert wurde hier bis zu 20 Tonnen Silber. Schwaz war das Montan-Zentrum Europas und nach Wien der zweitgrößte Ort im Habsburger Reich.

Heute ist das Schwazer Silberbergwerk eine der interessantesten Kulturattraktionen Tirols und bietet unter Tag, also rund 800 Meter unter der Erdoberfläche , eine bemerkenswerte Erlebnisreise. Bei der Führung konnten die Besucherinnen und Besucher die schwere Handarbeit nachempfinden, die die Berufsgruppen, u.a. die Knappen damals zu leisten hatten. Es waren auch die die Schwarzpulverspuren der Sprengungen zu sehen und man erfuhr viel über das Münzwesen mit der Erfindung des Talers, die Wasserhebekunst und die Anfänge der Sozialversicherung.

Sarah, Lukas, Robert, Elisa und Sandra haben mit Toni und weiteren Besucherinnen und Besuchern in der Grubenbahn Platz genommen.
© ALLAWEIL

Viele TT-Clubmitglieder kamen mit ihrer TT-Clubkarte und konnten damit kostenlos an der Führung mitmachen. Einige der Besucher werden als GewinnerInnen der Schnitzeljagd nun ermittelt, bei der u.a. 3 x 100-Euro-DEZ Gutscheine und ein 100-Euro WEDL-Gutschein samt Kapselmaschine gewonnen werden kann.

Elisa (5) und Livia (9) machen vor Beginn der Bergwerksführung noch ein Erinnerungsfoto bei der TT Bildlbox.
Marie (8), Johannes (11) und Rosa (8) legen ihre Bergwerkskleidung an und freuen sich schon sehr auf die Führung.
Manuela von der Tiroler Tageszeitung im Austausch mit Geschäftsführer Florian Ledermaier und Shopleiterin Alexandra Ortner.
Livia, Elisa, Ellena und Romina sind große Fans vom TT-Maskottchen Toni.
Familie Praxmarer aus Mils bei Imst berichten begeistert, dass es ihnen gut gefallen hat und die Führung äußerst interessant war.
Die Bergwerksführer „Brunaldo“ Bruno und Ernst erzählen den Gruppen vom Entstehen des Bergwerks, der Arbeitsweise der Bergleute und ihren damaligen Verdienst. Mit Hilfe von Filmen und nachgestellten Szenen wird die Geschichte des Silberbergwerks anschaulich erklärt und lebendig vermittelt.
Bruno (Brunaldo) und Ernst arbeiten als Bergwerksführer im Silberbergwerk Schwaz
Mama Simone, Jakob, Lukas und Papa Mark genießen den Moment vor der Hüpfburg.
Bergwerksführer Bruno (Brunaldo) erklärt das richtige Anziehen der Schutzbekleidung: Für die Erwachsenen gibt es weiße Helme und silberne Mäntel, für die Kinder rote Helme und rote Mäntel.
Annalena und Alexander sind bereit für die große Schnitzeljagd.
Toni steht am Anfang des Stollens und ist gespannt auf das Bergwerk.
Die nächste Gruppe macht sich auf den Weg in den Stollen.