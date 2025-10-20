TT zu Gast im Silberbergwerk Schwaz
Im Rahmen der diesjährigen „TT zu Gast“-80-Jahre-Jubiläumstour machte die Tiroler Tageszeitung letzten Sonntag halt im Silberbergwerk Schwaz.
Das Silberbergwerk Schwaz in Tirol war im Mittelalter eines der größten und bedeutendsten Bergwerke Europas. Im 15. und 16. Jahrhundert wurde hier bis zu 20 Tonnen Silber. Schwaz war das Montan-Zentrum Europas und nach Wien der zweitgrößte Ort im Habsburger Reich.
Heute ist das Schwazer Silberbergwerk eine der interessantesten Kulturattraktionen Tirols und bietet unter Tag, also rund 800 Meter unter der Erdoberfläche , eine bemerkenswerte Erlebnisreise. Bei der Führung konnten die Besucherinnen und Besucher die schwere Handarbeit nachempfinden, die die Berufsgruppen, u.a. die Knappen damals zu leisten hatten. Es waren auch die die Schwarzpulverspuren der Sprengungen zu sehen und man erfuhr viel über das Münzwesen mit der Erfindung des Talers, die Wasserhebekunst und die Anfänge der Sozialversicherung.
Viele TT-Clubmitglieder kamen mit ihrer TT-Clubkarte und konnten damit kostenlos an der Führung mitmachen. Einige der Besucher werden als GewinnerInnen der Schnitzeljagd nun ermittelt, bei der u.a. 3 x 100-Euro-DEZ Gutscheine und ein 100-Euro WEDL-Gutschein samt Kapselmaschine gewonnen werden kann.