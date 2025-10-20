Wegen großer Kälte: Vier junge Bergsteiger mit Heli von Wildspitze gerettet

Vier junge Bergsteiger aus Deutschland wollten am Samstag auf der Wildspitze biwakieren. Sie setzten wegen der Kälte einen Notruf ab.

Vent – Vier junge Alpinisten im Alter zwischen 17 und 19 Jahren sind Samstagabend von Tirols höchstem Berg, der 3768 Meter hohen Wildspitze in den Ötztaler Alpen, geborgen worden. Die Deutschen wollten am Taschachferner auf 3400 Metern Seehöhe biwakieren, berücksichtigten jedoch die am Berg herrschenden winterlichen Temperaturen nicht, hieß es von der Polizei. Weil ihnen zu kalt geworden war, setzten sie den Notruf ab.