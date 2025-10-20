Arbeitsunfall im Defereggental: Arbeiter stürzte mit Bagger über Almweg

Hopfgarten in Defereggen – Am Montag um circa 10 Uhr wurde der Leitstelle Tirol der Absturz eines Fahrzeuges, genauer eines Baggers, in Hopfgarten in Defereggen gemeldet. Bereits Minuten später waren die Einsatzkräfte vor Ort. Feuerwehr und auch ein Hubschrauber waren bei der Bergung des abgestürzten Baggerfahrers im Einsatz. Er dürfte mit dem Bagger einen Almweg hinuntergestürzt sein.