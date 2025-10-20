Ins Krankenhaus gebracht
Arbeitsunfall im Defereggental: Arbeiter stürzte mit Bagger über Almweg
Der Mann wurde mit dem Heli ins Krankenhaus geflogen.
© Oblasser
Der Baggerfahrer wurde von Einsatzkräften geborgen und ins Krankenhaus geflogen.
Hopfgarten in Defereggen – Am Montag um circa 10 Uhr wurde der Leitstelle Tirol der Absturz eines Fahrzeuges, genauer eines Baggers, in Hopfgarten in Defereggen gemeldet. Bereits Minuten später waren die Einsatzkräfte vor Ort. Feuerwehr und auch ein Hubschrauber waren bei der Bergung des abgestürzten Baggerfahrers im Einsatz. Er dürfte mit dem Bagger einen Almweg hinuntergestürzt sein.
Über den Zustand des Mannes war vorerst noch nichts bekannt, ebenso über den genauen Unfallhergang. Er wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus Lienz geflogen. (TT)