Schwerer Unfall im Defereggental: Arbeiter (22) stürzte mit Bagger 100 Meter ab

Der Baggerfahrer wurde von Einsatzkräften geborgen und ins Krankenhaus geflogen.

Hopfgarten in Defereggen – Am Montag um circa 10 Uhr wurde der Leitstelle Tirol der Absturz eines Fahrzeuges, genauer eines Baggers, in Hopfgarten in Defereggen gemeldet. Bereits Minuten später waren die Einsatzkräfte vor Ort. Feuerwehr und auch ein Hubschrauber waren bei der Bergung des abgestürzten Baggerfahrers im Einsatz.

Der 22-Jährige hatte laut Polizei Schadholz aufgeräumt und fuhr mit dem Radbagger in Richtung Bloshütte. Beim Rückwärtsfahren brach der Forstweg seitlich ab, wodurch der Radbagger etwa 100 Meter abstürzte und sich mehrfach überschlug.

Selbstständig befreit, Kollegen holten Hilfe

Der Mann verletzte sich, konnte aber selbstständig aus der Fahrerkabine des stark beschädigten Baggers klettern. Weil er keinen Empfang hatte, alarmierte der Mann seine in der Nähe arbeitenden Kollegen. Sie setzten die Rettungskette in Gang.