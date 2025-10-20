Ins Krankenhaus gebracht
Unfall auf Almweg im Defereggental: Arbeiter stürzte mit Bagger 100 Meter ab
Ein Baggerfahrer stürzte 100 Meter mit seinem Fahrzeug ab. Dabei dürfte er sich laut ersten Informationen nicht schwer verletzt haben.
© Polizei
Der Baggerfahrer wurde von Einsatzkräften geborgen und ins Krankenhaus geflogen.
Hopfgarten in Defereggen – Am Montag um circa 10 Uhr wurde der Leitstelle Tirol der Absturz eines Fahrzeuges, genauer eines Baggers, in Hopfgarten in Defereggen gemeldet. Bereits Minuten später waren die Einsatzkräfte vor Ort. Feuerwehr und auch ein Hubschrauber waren bei der Bergung des abgestürzten Baggerfahrers im Einsatz. Er dürfte mit dem Bagger bei einem Almweg 100 Meter hinuntergestürzt sein.
Der Mann konnte sich selbst aus der Kabine befreien. Wie schwer er sich verletzt hat, war vorerst nicht bekannt. Er wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus Lienz geflogen. (TT)